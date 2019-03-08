فحص 2700 طالب لعلاج أمراض سوء التغذية والتقزم بشمال سيناء

فحصت الحملة التجريبية، التي تقوم بها مديرية الصحة والتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية، لعلاج أمراض سوء التغذية والتقزم، لـ2700 تلميذ وتلميذة من تلاميذ المدارس خلال اليومين الماضيين.



ويتم تنفيذ الحملة تحت رعاية كل من الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور سليمان عرادة، مدير عام التأمين الصحى، والمهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء.



وقال الدكتور محمود راشد، مدير عيادات التأمين الصحي ومنسق عام المبادرة الرئاسية، إنه من المستهدف فحص 65 ألفًا من تلاميذ المدارس من سن 6 سنوات وحتى 12 عامًا على مستوى المحافظة، من بينهم 30 ألفًا في مدن المحافظة و35 ألفًا في القرى، مشيرا إلى أنه تم تجريب الحملة بمركزى العريش وبئر العبد بفحص 2700 تلميذ وتلميذة، منهم 1430 حالة في العريش و1270 حالة في بئر العبد، وأن الأسبوع المقبل سيشهد تفعيل الحملة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، اعتبارًا من بعد غد لتحقيق المستهدف.



بدوره، أوضح طارق محمد كامل، أن مديرية الصحة مسئولة عن فحص تلاميذ مدارس القرى، بينما تقع على مسئولية التأمين الصحي فحص تلاميذ المدن، وأن المديرية جهزت 20 فريقًا متخصصًا لأعمال الفحص يضم كل فريق الطبيب وفني المعمل وممرضتين ومدخل البيانات، كما قام التأمين الصحي بتجهيز عدد مماثل من الفرق.



من جانبه، أكد سليمان عرادة، أنه سيتم حصر الحالات الإيجابية أولًا بأول طوال فترة الحملة والتواصل معها من خلال أولياء الأمور وتحويلها إلى عيادات التأمين الصحى لإقرار العلاج اللازم بالتنسيق مع مديرية الصحة، مؤكدا إعداد وتجهيز 6 عيادات لهذا الغرض موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.



وأوضح فتحي عثمان، مسئول التثقيف والإعلام الصحي، أن فريقًا كاملًا من الإدارة يقوم بعقد الندوات وإلقاء المحاضرات في المدارس المستهدفة لتوضيح أهداف الحملة والتوعية بأهمية فحص التلاميذ المستهدفين حفاظا على صحة الجيل الجديد مستقبل الوطن.