ألغام فى تل أبيب.. ماذا تقول التقارير الإسرائيلية عن فلسطين وسوريا؟

قبل شهر من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة فى إسرائيل، المقررة فى ٩ أبريل المقبل، وفى إطار المزايدات الانتخابية المستمرة بين معسكرى رئيس الوزراء الحالى بنيامين نتنياهو، وخصمه الرئيسى الجنرال بينى جانتس، حذر مراقبون من تجاهل المرشحين ملفات ملتهبة قد لا ينتظر تفجيرها تعيين رئيس الحكومة الجديد.

تأتى الانتخابات الإسرائيلية وسط تصاعد التوتر مع قطاع غزة، واشتعال الأوضاع فى الضفة الغربية بسبب أزمة إغلاق «باب الرحمة» التابع للحرم القدسى، وتزايد احتمالات التصعيد مع سوريا، بعد قرار نواب أمريكيين تمرير تشريع خاص فى الكونجرس للاعتراف بضم إسرائيل «الجولان المحتلة»، وكذلك المخاوف من تفاصيل خطة التسوية الأمريكية المعروفة باسم «صفقة القرن».. «الدستور» ترصد فى السطور التالية تفاصيل الملفات الأربعة الملتهبة، وأسباب اشتعالها فى الفترة الأخيرة، ومدى قابلية كل منها للانفجار فى أى لحظة، وقدرة الحكومتين الحالية والمرتقبة على التعامل مع كل منها فى المرحلة المقبلة.









تحذيرات من انفجار فلسطينى تحت وقع الانتهاكات العبرية





حذر محللون من أن الأوضاع الفلسطينية الداخلية واستمرار الانقسام بين السلطة وحركة حماس، وتفاقم المعاناة فى قطاع غزة، تزيد من عوامل التوتر المحيطة بإسرائيل، خاصة أن المجتمع الدولى أصبح مشغولًا بقضايا أخرى، وترك الأمر معرضًا للانفجار فى أى لحظة.

وأشاروا إلى أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها حكومة «نتنياهو» قد تسهم فى إشعال الموقف بشكل شامل، فى إشارة لقرارات تل أبيب خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية التى تجمعها لصالح السلطة، يعادل قيمة ما تدفعه رام الله لعائلات الشهداء والأسرى فى السجون الإسرائيلية.

وكشفت مصادر فى أجهزة الأمن الإسرائيلية عن أن هذا العقاب للسلطة لن يوقفها عن تمويل عائلات الشهداء والمصابين، كما لن يؤدى لعقاب من تعتبرهم إسرائيل «إرهابيين»، بل قد يمثل شرارة الفوضى فى ظل تزامنه مع التصعيد فى ملف السجون.

وحذرت التقديرات الأمنية من كون عدم رضا الفلسطينيين عن أداء قيادتهم، الذين يمتنعون عن القيام بأى تصعيد ضد إسرائيل، قد يزيد من احتمالية اندلاع العنف فى الضفة وغزة، أو ربما يؤدى لحدوث انقلاب مفاجئ فى الحكم قد تكون عواقبه فى غير صالح تل أبيب، مشيرة إلى حدوث بعض التظاهرات التى تنادى برحيل محمود عباس أبومازن، رئيس السلطة الفلسطينية، خلال الفترة الأخيرة.

ومؤخرًا، دعا جهاز الأمن الداخلى «الشاباك» مع بعض قيادات الجيش الإسرائيلى وبعض منسقى الأعمال الحكومية، إلى استيعاب الغضب المتنامى، واتخاذ خطوات فى سبيل تخفيف الشروط والإجراءات لنحو ١٠٠ ألف عامل فلسطينى من الذين يدخلون إلى إسرائيل كل يوم للعمل فيها.

وكشفت تقارير أمنية عن أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين، خاصة فى قطاع غزة، الذى يعانى من أزمات متفاقمة فى ملف المياه والكهرباء والبنية التحتية والبطالة، ستجعل كثيرين يشعرون بفقدان الأمل فى أى حل سياسى، وستدفعهم نحو مزيد من التحرك وتصعيد الصراع.

وأشارت إلى أن الغضب الفلسطينى تنامى مؤخرًا بسبب إجراءات التشويش على مكالمات السجناء الأمنيين داخل السجون الإسرائيلية، خاصة بعد تصريحات بعض الأسرى حول مخاوفهم من أن أجهزة التشويش على الاتصالات قد تضر بصحتهم وتصيبهم بأمراض خبيثة، وأنهم يشعرون بأنهم يحيون داخل «ميكروويف» ضخم.

وقالت الكاتبة اليسارية عميرة هاسفى، بمقالها بجريدة «هآرتس»، إن الفلسطينيين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها المتسبب الأول فى أزمة رواتب موظفى القطاع رغم أنها ليست طرفًا فيها.

ولفتت إلى أن معظم دخل السلطة لا يأتى من أنشطة اقتصادية أو إنتاجية، نظرًا لسيطرة إسرائيل على معظم المناطق المهمة، خاصة فى المنطقة (ج)، ما يقيد حرية الحركة والعمل والزراعة والبناء، ويمنع الفلسطينيين من تطوير مصادر دخل تكفى لدفع الرواتب، لذا فإنهم يحملون إسرائيل المسئولية ولو بشكل غير مباشر.

من جانبه، رأى المحلل السياسى تل ليف رام، فى مقاله بجريدة «معاريف»، أن التصعيد الفلسطينى بدأ بالفعل، موضحًا أن حركة حماس، تحت وقع الضغط والعنف الإسرائيلى، بدأت القيام بأعمال تصعيدية فى المنطقة الحدودية، بما يتضمنه ذلك من تفجير للعبوات الناسفة، أو استخدام البالونات المتفجرة وإطلاقها تجاه المستوطنات المحيطة.

وفى الإطار نفسه، وصف رئيس الأركان الإسرائيلى، أفيف كوخافى، قطاع غزة بأنه «جبهة حرب» يجب الاستعداد لها فى المدى القصير، فى ظل تنامى التصعيد على الحدود بين إسرائيل والقطاع.

وأجرى الجيش الإسرائيلى مؤخرًا مناورة عسكرية، للتأكد من استعداد قواته لشن عملية عسكرية كبيرة وشاملة فى القطاع، تستطيع تنفيذ أهدافها خلال عدة أيام، بدلا من تنفيذها خلال عدة أسابيع، كما حدث فى الحروب الثلاث السابقة مع غزة.



متطرفون يطالبون بإقامة «كنيس يهودى» داخل الحرم المقدسى



ثانى الملفات فى قائمة التوترات يتعلق بالمسجد الأقصى، بعدما رد الاحتلال على فتح الفلسطينيين مصلى «باب الرحمة»، التابع لـ«الأقصى» والصلاة بداخله، بعدد من الإجراءات التعسفية، على رأسها غلقه بالسلاسل الحديدية، وإخلاؤه من محتواه.

وإلى جانب غلق المصلى، أصدرت الشرطة الإسرائيلية أوامر إبعاد لمسئولين فى دائرة الأوقاف الإسلامية، المسئولة عن إدارة شئون المسجد الأقصى وتتبع وزارة الأوقاف الأردنية، وحراس، عن المسجد، لفترات تتفاوت من أسبوع إلى عدة أشهر.

وأمهلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، الثلاثاء الماضى، دائرة الأوقاف، ٧ أيام لتقديم طعن فى محاكم الاحتلال على قرار إغلاق «باب الرحمة»، فى تطور جديد لأزمة المصلى الذى أغلقه الاحتلال عام ٢٠٠٣، بداعى استخدامه من قبل حركة «حماس»، واستمرت فى غلقه منذ ذلك الحين، قبل فتحه من جانب الفلسطينيين.

كما دعا نشطاء من اليمين الإسرائيلى حكومة تل أبيب إلى إقامة كنيس يهودى فى المسجد الأقصى، وفتحه أمام صلاة اليهود، وفقا لما نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست».

فى المقابل، وزع مسئولو «دائرة الأوقاف» وحراس «الأقصى» بيانات دعوا فيها الفلسطينيين للانضمام إليهم فى الصلاة خارج أبواب الحرم المقدسى، أمس الجمعة، وهو ما يشبه الصلاة التى كانت تقام حول أبواب «الأقصى» فى أزمة «وضع البوابات الإلكترونية على بوابات الحرم». وعلق المحلل الإسرائيلى نداف شرغاى على تلك الأزمة بقوله: «الفلسطينيون يحققون انتصارات متتالية فى الحرم، وهو ما يعد تطورًا سلبيًا بالنسبة لإسرائيل»، معتبرًا أن «الأردنيين يريدون التأكيد لإسرائيل والولايات المتحدة أنهم لن يوافقوا على تخفيض مستوى مكانتهم الحالية فى الأقصى، الواردة نصًا فى الاتفاقات والتفاهمات مع تل أبيب».

وربط «شرغاى» الأزمة بالأنباء التى تتردد عن تطرق خطة الرئيس ترامب للسلام إلى القدس، من حيث تخصيص «مديرية إسلامية عامة» لإدارة الأقصى، تمثل فيها دول عربية أخرى منها السعودية، التى تسيطر على الأماكن الإسلامية المقدسة فى مكة والمدينة.

وقال بينيف كوفوفيتش فيرى، فى مقاله بصحيفة «معاريف»، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحذر من صلاة المسلمين فى «باب الرحمة»، وترى أن ذلك سيسبب تصعيدًا كبيرًا يتجاوز شرقى القدس إلى الضفة الغربية، مشيرًا إلى اتهام إسرائيليين لشرطتهم بأنها «سمحت بإقامة مسجد آخر فى الحرم المقدسى، لا يمكنهم إخلاؤه دون أن يكون لذلك تداعيات على الوضع الأمنى فى المنطقة»، مطالبين بمنع حدوث ذلك.



الأمريكيون لا يملكون «كروت مقايضة» فى «صفقة القرن»

اعتقد كثيرون أن زيارة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى عدة دول خليجية، أواخر فبراير الماضى، تأتى لـ«تهيئة العالم العربى قبل عرض صفقة القرن فى وقت قريب بعد الزيارة»، لكن فيما يبدو لا تزال قدرة خطة السلام الأمريكية على حل النزاع غير مؤكدة: وذلك وفق ما رأته تقارير عبرية.

وتستشهد تلك التقارير بالتجارب السابقة لمحاولة التوصل إلى السلام، التى شهدت فشل كل الاقتراحات المطروحة من الوسطاء والمجتمع الدولى، فيما نجحت المحاولات التى قادها أطراف النزاع غير مؤكدة أنفسهم، مثلما حدث فى السلام بين مصر وإسرائيل، والأردن وإسرائيل، ما يعنى فشل «صفقة القرن» لانتمائها للنوعية الأولى.

وقال المحلل الإسرائيلى آيال زيسر، فى مقاله بصحيفة «إسرائيل اليوم»، إن الفلسطينيين لن يقبلوا «صفقة القرن» لعدة أسباب، أولها إيمان القيادة الفلسطينية بإمكانية حصولها على صفقة أفضل من المجتمع الدولى، وبخاصة روسيا والاتحاد الأوروبى، إذ ما رفضت الخطة الأمريكية.

وإلى جانب ذلك، لا يمتلك الأمريكيون «كروت مقايضة» يستطيعون من خلالها الضغط على «أبومازن» للقبول بالصفقة، وفق «زيسر»، كما أن «الشباب الفلسطينيين غير متحمسين لدولة فلسطينية ناقصة، ويرون فى الدولة الواحدة (دولة إسرائيلية بأغلبية عربية) حلًا يخدمهم على المدى البعيد».

وفيما يبحث «كوشنر» والبيت الأبيض عما سيفعلونه فى «اليوم الذى يلى الرفض الفلسطينى»، حسب هذه التقارير، احتلت «صفقة القرن» حيزًا كبيرًا فى الصراع السياسى داخل إسرائيل، والانتخابات المقبلة.

وأوضح المسئول السابق فى الاستخبارات الإسرائيلية، دورون مسا، أن اليمين الإسرائيلى أعلن رفضه «صفقة القرن»، وقال ممثلا حزب اليمين الجديد، نفتالى بينيت وآيليت شاكيد، إنهما يتخوفان من أن تتضمن «تنازلات لإسرائيل فى الضفة الغربية»، فى المقابل يتعاطى «نتنياهو» بإيجابية معها.

وقال شمريت مئير، فى صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «لا يتبقى لنتنياهو غير رفض أبومازن الخطة، وهو ما يؤدى إلى دفنها، أو سيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى اتخاذ قرارات صعبة وتقديم تنازلات».

فى السياق ذاته، تتوقع أجهزة الأمن فى إسرائيل إمكانية خروج الفلسطينيين إلى الشوارع حال طرح «صفقة القرن»، بتشجيع محتمل من القيادة الفلسطينية، معتبرة ذلك «يعزز مكانة محمود عباس».



مخاوف أمنية من تشريع فى «الكونجرس» لضم الجولان



نشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» تقريرًا حذرت فيه من مساعى الحكومة الإسرائيلية لتمرير تشريع فى الكونجرس الأمريكى بشأن ضم هضبة الجولان، نظرًا لما سيثيره من جدل وتوتر فى الوقت الراهن، يضاف إلى ما تشهده إسرائيل حاليًا من ملفات ملتهبة.

وقالت الصحيفة إن عددًا من المسئولين الأمنيين فى إسرائيل أبلغوا نظراءهم فى الولايات المتحدة بأنه من المفضل عدم التحرك لسن مثل هذا القانون فى الوقت الحالى، رغم حصوله على دعم كثير من النواب الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس، مشيرين إلى أن وجود إسرائيل فى الجولان أصبح حقيقة، لكن تشريع ذلك قانونًا سيثير جدلًا كبيرًا، غير مرغوب فيه حاليًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يترقب فيه كثيرون على الساحة السياسية الإسرائيلية اتخاذ خطوات جادة من الإدارة الأمريكية تتعلق بإضفاء الشرعية على فرض تل أبيب سيادتها على هضبة الجولان المحتلة، بعدما أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى أن «نتنياهو» تحدث أكثر من مرة بهذا الشأن مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ويرى المؤيدون للخطوة أن الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل فى الوقت الراهن يجب أن يكون ثمنًا لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، خاصة أنه يحقق لتل أبيب الأمن الذى تحتاجه فى مواجهة تمدد النفوذ الإيرانى فى المنطقة، وفق رأيهم.

وقال السيناتور تيد كروز، أحد مقدمى مقترح القانون فى مجلس الشيوخ، إنه بعد ضم الجولان لإسرائيل سيصبح للولايات المتحدة الحق فى التدخل عسكريًا فى المنطقة، ومساندة تل أبيب إذا ما شنت إيران هجومًا صاروخيًا تجاهها.

وفى السياق ذاته، أعلن رؤساء تحالف «أزرق- أبيض» الذى يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة معارضًا «نتنياهو»، أن إسرائيل لن تتخلى أبدًا عن هضبة الجولان، فى محاولة منهم لجذب أصوات اليمين المعروفة بمناصرتها تحالف «الليكود» الذى يقوده رئيس الوزراء الحالى. وقال الجنرال بينى جانتس، رئيس التحالف الرئيسى السابق لهيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلى، خلال جولته مؤخرًا بالمنطقة الحدودية مع سوريا، إن حكومة برئاسته ستضع أيضًا حدًا للتموضع العسكرى الإيرانى فى ٣ جبهات، هى سوريا ولبنان وقطاع غزة، فيما قال حليفه يائير لابيد، رئيس حزب «هناك مستقبل»، إن الجولان تحظى بأهمية استراتيجية خاصة لإسرائيل، وإنها جزء لا يتجزأ منها، مطالبًا القوى الدولية بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها.