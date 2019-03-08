الكرواتي ماندزوكيتش يوافق على تجديد عقده مع يوفنتوس

أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وافق على توقع عقد جديد يبقيه في نادي يوفنتوس حتى عام 2021.



وذكرت الصحيفة في تقرير اليوم الجمعة أن ماندزوكيتش سيحصل على نحو 4.5 مليون يورو خلال العامين القادمين، إلى جانب المكافآت التي سيتقاضاها على تحقيقه للأهداف الشخصية وكذلك المتعلقة بالفريق.



ووفقا للصحيفة، فمن المتوقع التوصل لاتفاق بشأن تجديد ماندزوكيتش خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن الممكن الإعلان عنه بعد إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.



وسجل ماندزوكيتش (32 عاما) 9 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة في 27 مشاركة مع البيانكونيري هذا الموسم.