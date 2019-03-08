رئيس برشلونة: سأتقدم باستقالتى إذا مررت بنفس مصير ريال مدريد

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أخبر بعض المقربين منه، بأنه كان سيتقدم باستقالته، إذا وقع فريقه فى نفس ما حدث مع ريال مدريد هذا الموسم.



ويمر ريال مدريد، بفترة عصيبة، فقد خرج من بطولتى كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط، كما أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دائرة المنافسة على لقب الليجا المحلية أيضًا، إذ يحتل المركز الثالث، برصيد 48 نقطة، بعد 26 جولة، متخلفًا بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة، المتصدر.



وتشير التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، تنوى إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه.