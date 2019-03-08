العثور على جثة سيدة إفريقية متعفنة داخل شقة بمدينة نصر

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة سيدة إفريقية مجهولة الهوية، متوفاة داخل شقة مستأجرة بمدينة نصر.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لسيدة متوفاة داخل شقة بمساكن التبة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أيمن فؤاد، معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثة سيدة إفريقية مجهولة الهوية في حالة تعفن، ودلت التحريات على أن المتوفاة كانت تقيم في الشقة بمفردها وهي شقة مستأجرة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد إن كانت وفاة طبيعية أو وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.