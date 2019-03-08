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الجمعة 08/مارس/2019 - 03:45 م

استشاري حقن مجهري يوضح عوامل نجاح العملية (بالفيديو)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
شيماء دهب
dostor.org/2545056

وصلت نسبة عمليات الحقن المجهري في مصر لأكثر من 70%، ولكن على الرغم من التزام الأزواج بكافة التعليمات الخاصة بإجراءات قبل وبعد العملية إلى أن هناك عمليات يُقدر لها الفشل.

وللوقوف على نسبة نجاح تلك العمليات، أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن الحقن المجهرى واحد من أهم الأسباب التي تحقق فرص حدوث الحمل للنساء والرجال الذين لديهم مشاكل وتستدعي العوامل المساعدة.

وأشار إلى أن من أهم عوامل نجاح عملية الحقن المجهري، سن المريضة حيث أنه كلما كان سن المريض أقل كانت فرص النجاح لديها أكبر، كما أن مخزون المبيض من أهم أسباب زيادة فرص نجاح الحمل بطريقة الحقن، ويتم تحديده من خلال التحاليل الهرمونية أو الموجات الفوق صوتية.

وأضاف خلال لقائه بالفنانة رزان المغربي؛ على هامش حضورها افتتاح أحد مراكز الحقن المجهري بالمنصورة، أن من ضمن أسباب نجاح الحمل المجهري، الأجهزة والمكان الذي يقوم فيه الطبيب المحترف بإجراء عملية الحقن المجهري، حيث تعتبر عملية الحقن المجهري هي الوسيلة الأكثر فعالية لعلاج عدد كبير من حالات العقم.

وأوضح الملا، أن الأسباب التي تستدعي اللجوء للحقن المجهري ومنها علىف سبيل المثال، انسداد الأنابيب والضعف الشديد في الحيوانات المنوية، أو العقم غير المسبب أو فشل التلقيح الصناعي أو داء البطانة الرحمية أو مرض تكيس المبيض.

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