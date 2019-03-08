هنيدي يؤجل عرض "3 أيام في الساحل" بسبب محمد محمود

قرر النجم محمد هنيدي، تأجيل عرض مسرحية "3 أيام في الساحل"؛ بسبب تعرض الفنان محمد محمود، أمس الخميس، خلال عرض المسرحية، لوعكة صحية "آلم في الظهر شديد"، ولكن بسبب الجمهور وفرحتهم بالمسرحية تحمَّل الوجع واستكمل العرض للنهاية.



وقرر صناع مسرحية "3 أيام في الساحل"، وعلى رأسهم النجم محمد هنيدي، إلغاء عروض الماتينيه والسواريه، اليوم الجمعة وغدا السبت، حتى يتم الاطمئنان على صحة الفنان محمد محمود، ومن بعدها يستأنف عرض المسرحية في المواعيد المحددة.



مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة النجم محمد هنيدي، الفنان محمد محمود، الفنان أحمد فتحي، الفنانة ندى موسى، بيومي فؤاد، مها أبوعوف، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج مجدي الهواري.