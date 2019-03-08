"المشاط" تبحث مع وزيرى سياحة اليونان وقبرص سبل التعاون المشترك

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فى مقر السفارة المصرية ببرلين، الينا كونتورا وزيرة السياحة اليونانية، وساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي، بحضور السفير بدر عبد العاطى سفير مصر في ألمانيا، وذلك لبحث سبل التعاون السياحي المشترك خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك على هامش المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر حتى 10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.



وخلال الاجتماع، أكد الوزراء عمق العلاقات بين بلادهم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلاقة القوية التي تربط قادة الثلاثة دول وحرصهم على زيادة التعاون في مجال السياحة فيما بينها.



وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون السياحى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في مجال سياحة "الكروز".



واتفق الوزراء على مشاركة الثلاث دول في المعارض الدولية المتخصصة في سياحة الكروز خلال الفترة القادمة، مثل معرض بوسيدونيا للنقل البحري في اليونان.



كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل من القطاع الحكومي والخاص من الدول الثلاث لعمل برامج سياحية مشتركة تجمع بين الثلاث دول، لجذب مزيد من السياحة إليها.