"نصر" و"زايد" تشاركان فى احتفالية تشاد بيوم المرأة العالمى

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، اليوم الجمعة، فى احتفالية دولة تشاد بيوم المرأة العالمى، والتى افتتحها الرئيس التشادى، إدريس ديبى، قرينته.



جاء ذلك فى إطار زيارة الوفد المصرى للعاصمة التشادية "إنجمينا"، لبحث تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين.



ونقلت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والصحة، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للرئيس التشادى، وأكدتا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وطالب الرئيس التشادى وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والصحة، بنقل تحياته إلى الرئيس، معربًا عن تقدير تشاد لمصر، وقوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها على كل الأصعدة.