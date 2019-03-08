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الجمعة 08/مارس/2019 - 03:35 م

ضبط 99 قضية تموينية بينها 6 أطنان دواجن فاسدة

ضبط 99 قضية تموينية
أ ش أ
dostor.org/2545049

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، من ضبط "99" قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وشملت أبرز القضايا ضبط المدير المسئول عن مجزر دواجن، بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها 6 أطنان و549 كجم "دواجن مجمدة – دواجن مشفاة وأجزاؤها" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشملت القضايا ضبط مالك مخزن (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة مشتول السوق (بمحافظة الشرقية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (زيت الطعام) السابقة الاستخدام من مخلفات المصانع، ومعبأة داخل عبوات جديدة غير مدون عليها أي بيانات تفيد بتواريخ الصلاحية، وتم ضبط كمية قدرها (1200 لتر "زيت طعام" سابق الاستخدام ويحتوى على نسبة كبيرة من الشوائب) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتضمنت القضايا ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة المنتزه أول (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها 960 عبوة "ألبان" غير صالحة للاستخدام الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

في السياق ذاته، تم ضبط المدير المسئول عن مصنع (غير مرخص) - بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية)، لحيازته وتصنيعه مشروبات مغشوشة، مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لشركات كبرى "خلافًا للحقيقة"، وتم ضبط كميات قدرها 360 لتر "مستلزمات إنتاج"- ماكينة كبس أغطية العبوات- 6000 عبوة منتج نهائى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار باقي الحملات.

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