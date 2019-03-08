بالصور.. العثور على أعمال سحر أثناء حملة تنظيف المقابر في دلهمو بأشمون

دشن عدد من شباب قرية دلهمو بمركز أشمون، بالمنوفية، حملة لتنظيف المقابر من القمامة وإنارتها وتطهيرها من أعمال السحر.



وعثر القائمون على حملة تنظيف المقابر على أوراق ومخطوطات وقطع ملابس داخلية وبقايا عظام حيوانات مكتوب عليها عبارات غير مفهومة ورسومات تُستخدم في أعمال السحر والشعوذة.



وأكد شباب الحملة الاستمرار فى أعمال التطهير لمنع إيذاء المواطنين، وأنه من المقرر أن يتم إفساد تلك الأعمال بالاستعانة بالشيوخ وعلماء الأزهر.



وانطلقت المبادرة بالتعاون مع مجموعة من الشباب، بمعاونة عدد من مشايخ القرية.



وكشف الأهالي عن العثور على تلك الأعمال مدفونة بجوار وأعلى سطح المقابر أثناء تنفيذ الشباب عملية تنظيف لها.