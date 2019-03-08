جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين اجتازا السياج الأمني على حدود غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، اعتقال فلسطينيين اثنين، دخلا من قطاع غزة، إلى مستوطنات الغلاف، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وكثف جيش الاحتلال قواته على حدود القطاع المحاصر، بعد حادث عبور الفلسطينيين لحدود غزة، واجتيازهما السياج الأمني الفاصل.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، "جمعة المرأة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين.



ويحاول جيش الاحتلال الاستعداد لمواجهة "مليونية الأرض"، المقرر تنظيمها يوم 30 مارس الجاري، والتي تتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وكذلك الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة الكبرى.