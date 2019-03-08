كريم كامى يطرح أغنيته الجديدة "تراهني" (فيديو)

طرح الفنان الشاب كريم كامى، أغنيته الجديدة "تراهني" عبر القناة الرسمية لشركة "Mazzika" على موقع "اليوتيوب".



"تراهني" كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان شريف بدر، وتوزيع الموزع الموسيقي وسام عبدالمنعم.



وتقول كلمات الأغنية: "أنا أَسِـيبَك تِتَّاخِد مِنِّي.. شُوف عَلى إيه طَـب تِـراهِـنِّي.. مِـن رابِع الـمُستَحِيلات إِنِّـي.. يِجِي يُوم وَأنسَاك.. قَالَ أنَا أسِيـبَك قَال وإنتَ حكَايِة..عُـمري يَا نهَار مُش فَايِت.. فِـيك هَــفضَل أَحِبّ أنا لـغَايِة مَا تـقُـول كِـفَــايَـاك".