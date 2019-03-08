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اقتصاد
الجمعة 08/مارس/2019 - 03:24 م

تقرير: "فولكس فاجن" تخطط لخفض 5 آلاف وظيفة بحلول 2023

تقرير: فولكس فاجن
dostor.org/2545040

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "فولكس فاجن" تخطط لخفض 5 آلاف وظيفة بحلول 2023، وذلك كجزء من برنامج خفض التكاليف.

وذكرت صحيفة "هاندلسبات" الألمانية، اليوم الجمعة، أن الخفض الوظيفي من المقرر تنفيذه في العام المقبل كجزء من خطة الرئيس التنفيذي للشركة لتحسين أرباحها بمقدار 5.9 مليار يورو.

وأضافت المصادر أن عدد الموظفين المقرر خفضه قد يرتفع إلى مستوى 7000 موظف.

وأكد البيان أن خطط خفض التكلفة لم تتم مناقشاتها مع مجلس أعمال الشركة حتى الآن.

وهبط سهم "فولكس فاجن" بنحو 2.2% إلى 150.30 يورو.

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