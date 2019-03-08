حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بكفر الزيات في الغربية

شن ضباط البحث الجنائي بكفر الزيات حملة موسعة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات، بتشكيل حملة برئاسة الرائد هادي سالم رئيس مباحث المركز، أسفرت عن ضبط "م.ك " 21 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش، و"ع.ا.ش" 22 سنة عاطل وبحوزته بندقية خرطوش و27 تذكرة هيروين.



كما تم ضبط "ش.م.ح " 39 سنة عاطل وبحوزته 90 تذكرة هيروين، و"خ.س.م.ن" 37 سنة عاطل وبحوزته 30 قطعة حشيش وفرد خرطوش.



وضبط "م.ش" 20 سنة عاطل وبحوزته بندقية خرطوش و15 قطعة حشيش، و"ع.م.ز" 20 سنة عاطل وبحوزته 15 قطعة حشيش.



تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.