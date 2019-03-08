تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ الهيئة، اليوم الجمعة.



وأفاد بيان أصدرته هيئة الموانئ بأن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما تتواجد على أرصفة الميناء 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.. ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.