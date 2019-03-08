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الجمعة 08/مارس/2019 - 03:21 م

وكيلة "تعليم كفر الشيخ" تتابع الاختبارات الإلكترونية

وكيلة تعليم كفر الشيخ
مصطفى عنز
dostor.org/2545035

توافد المرشحون لشغل الوظائف المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على مركز التطوير التكنولوجى لأداء الاختبارات الإلكترونية بنظام "أون لاين"، اليوم الجمعة، والتى بدأت يوم الاثنين الماضى، ومستمرة للأسبوع المقبل.

من جانبها، تابعت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيح، لليوم الرابع، الاختبارات الإلكترونية فى 3 قاعات تم تخصيصها بمركز التطوير التكنولوجى، لأداء الاختبارات، وسط تواجد أمنى مكثف.

ويؤدى 320 مرشحًا الاختبارات الإلكترونية التى تستمر حتى مساء اليوم الجمعة، حيث أدى 960 مرشحًا الاختبارات فى الأيام الثلاثة الماضية، ليكون عدد من أدوا الاختبارات الإلكترونية خلال 4 أيام 1280 مرشحًا.

يأتى ذلك، فى ظل متابعة مستمرة من هناء شهاب مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووائل الحداد، مدير مركز التطويرالتكنولوجى، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات، والدكتورة داليا محيى، مدير اللامركزية، وهانى حمدان، منسق تدريبات التعليم الثانوى، ووليد السباعى، رئيس قسم الإنتل، ووليد السيد، قسم المتابعة، وياسر نشأت صقر، مدير القاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجى، وسامى حامد، وماهر هيبة، مسئول صيانة المركز، وهانى سمير، وشريف خليف، وفايز المارية، مسئولين بمركز التطوير.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إنها تابعت دخول المرشحين للقاعة، وفق النظام الذى وجه به الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة الرقم القومى، مؤكدةً أن الاختبارات مستمرة فى الفترة المسائية، والعدد المقرر لأداء الامتحان اليوم الجمعة، 320 مرشحًا، بحيث يؤدى 30 مرشحًا الاختبار الإلكترونى، فى المدة التى حددتها الوزارة لعقد الاختبار فى المرة الواحدة.

وفى سياق متصل، تفقد اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ، الخدمات الأمنية بمركز التطوير، بحضور اللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن، والعقيد عبد الحميد السعيد، مأمور قسم ثان، والمقدم محمد عادل، بإدارة البحث الجنائى، والمقدم طاهر صفوت، مدير مرافق كفر الشيخ، والمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، والنقيب حسين الشريف، والنقيب محمد مخمير، والنقيب لطفى السيد، معاونى مباحث قسم ثانى، والنقيب محمد خضر، من قوات الأمن.

وكيلة "تعليم كفر الشيخ" تتابع الاختبارات الإلكترونية
وكيلة "تعليم كفر الشيخ" تتابع الاختبارات الإلكترونية
وكيلة "تعليم كفر الشيخ" تتابع الاختبارات الإلكترونية
وكيلة "تعليم كفر الشيخ" تتابع الاختبارات الإلكترونية
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