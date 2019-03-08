الفرافرة تستقبل القافلة التعليمية للشهادات العامة.. غدًا

أمر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتعديل برنامج القافلة التعليمية للشهادات العامة، التي تزور المحافظة في الفترة من الخميس 7 مارس وحتى الأحد 10 مارس الجاري، ليتضمن إرسال عدد من الخبراء من فريق القافلة لزيارة وتنفيذ محاضرات بمركز الفرافرة، غدا السبت 9 مارس، بقاعة الوحدة المحلية للمركز، تخفيفا على طلاب الفرافرة وتوفيرا للوقت والجهد في الانتقال لمركز الداخلة للحضور والاستفادة من المراجعات التي تقدمها القافلة بكافة المواد الدراسية.



وأوضح الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن القافلة تضم 14 معلما من أبرز المتخصصين بجميع المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية والثانوية، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن القافلة تمارس أعمالها اليوم وغدا بمركز الداخلة، وتستأنف أعمالها بمركز الخارجة، يوم الأحد المقبل، وسط حضور كبير من طلاب المرحلتين، والذي بلغ على مدار يومين 1500 طالب وطالبة.