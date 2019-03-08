عالم مصري ينجح في اكتشاف علمى يحمي مرضى التليف من الإصابة بسرطان الكبد

زف العالم المصرى الكبير الدكتور جمال شيحة عضو البرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمي بشرة سارة لمرضى الكبد فى مصر والعالم، باكتشافه وبعد دراسة مستفيضة على أكثر من 2287 حالة مرضية ولمدة عام، أن علاج فيروس c يحمى مرضى التليف من الإصابة بسرطان الكبد.





وأكد "شيحة" أن أحدث الأبحاث المنشورة عالميًا تؤكد أن الأدوية المضادة للفيروسات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وأن النتائج أكدت أن المضادات الفيروسية كان لها دور كبير فى الحد من المخاطر الخاصة بسرطان الكبد لدى مرضى التهاب الكبد المزمن c والذين يعانون من تليف فى الكبد المتقدم.

ويواصل شيحة تقديم الخدمات لبلده ووطنه مصر وكان شرف اختياره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن شخصيات عامة خدمت وطنها ليكون عضوًا فى برلمان 2016.

يذكر أن مؤسسة الكبد المصرى تأسست فى عام 1995 برئاسة العالم المصرى الدكتور جمال شيحة، وهى جمعية تهدف إلى تقديم العلاج مجانًا لغير القادرين.





والمعروف أن جمال شيحة أستاذ ورئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، تربى ونشأ فى بيئة ريفية وفي أسرة بسيطة تقدر العلم والعلماء فكان همه خدمة بلده وقريته ونال أعلى الدرجات العلمية، وطوع علمه لخدمة البيئة الذى نشأ فيها فقرر توفير العلاج لهم بالمجأن.



