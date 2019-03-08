"معيط" يُطلق من العاصمة الإدارية الخطة الجديدة لوزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة المالية والمنبثقة من "رؤية مصر 2030"، حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة وفى ضوء الدور المنوط بنا كوزارة مالية.



جاء ذلك فى تصريحات للدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال جولة تفقدية له اليوم الجمعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب ومساعدى الوزير وقيادات وكوادر وزارة المالية.



وأوضح وزير المالية أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم إعدادها وصياغتها بأيدى قيادات وكوادر وزارة المالية من القيادات العليا والوسطى معًا، حيث تم إشراك المستويات الوظيفية المختلفة، وأن الهدف أن تكون وزارة المالية أكثر فاعلية وكفاءة مع إحداث التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها.



وقال إن العاملين عندما يشاركون فى وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالى سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.



وأكد أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية فى جهود تحسين مناخ العمل، خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية، وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية فى أى وزارة يبدأ من تطوير الموظفين.



وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسى بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، وتم الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.



وأوضح الوزير أن التحسن الكبير في كل المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي عانينا منها، وهو ما أكدته أيضًا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري، والتي رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات.



وقال وزير الماليةـ في رسالة لكل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة، إن عملكم مهم وضرورى لرفعة مصر كما أن أداءكم للأعمال بكل إخلاص وتفانٍ يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن، كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.



وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن التطوير المؤسسى تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغت نسبة النمو من الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 6% خلال العام المالى المقبل.



وأكد كجوك التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة لتحديد خارطة المهام الاستراتيجية للوزارة لمدة 3 سنوات بما يثرى العمل، لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم في حل المشكلات الحالية، فإنه سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.



وأضاف نائب الوزير أنه استمرار واستثمار لما بدأته وزارة المالية فى التطوير المؤسسى، فإن خطة الوزارة فى العام القادم ستشمل إعداد برنامج لتنمية قدرات ومهارات الكوادر الواعدة لتأهيلها لتولى مهام قيادية، وذلك بالمشاركة مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى تدريس برنامج معتمد مع إحدى الجامعات الدولية.



وأشار كجوك إلى أن أسلوب العمل داخل وزارة المالية اختلف نتيجة مواكبة الوزارة التطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة وتطوير بيئة العمل من خلال تحديث البنية الأساسية للوزارة، بما يتيح للعاملين تقديم أفضل الخدمات وتغيير الصورة النمطية التى كانت سائدة فى أوقات سابقة، والاعتماد على الخطط الاستراتيجية، إلى جانب العمل بروح الفريق.



من جانبها، أكدت نريمان الحيني، رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية، أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى والتى تم عقدها على مدار 3 سنوات بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة "UNDP" وقامت بتنفيذها إحدى المؤسسات المصرية المختصة فى البناء المؤسسى استهدفت وضع الآليات لإشراك العاملين بالوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة والمنبثقة من خطة الدولة 2030، وتم تدريب ما يقرب من 400 موظف من الإدارات العليا والوسطى، وتم الأخذ بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة، حيث إن الخطة الاستراتيجية جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.



وأوضحت "الحينى" أن هذه المبادرة التي تم تنفيذها تعد الأولى على مستوى الوزارات فى مصر وأن وزارة المالية هى أول وزارة تقوم بوضع الخطة الاستراتيجية بأيدى عامليها بدءًا من القيادات العليا نزولًا للقيادات الوسطى، وأن الملتقيات أكدت أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة، وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعدوه والعاملون بها من كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة من أجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة، إلى جانب تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى بالوزارة، وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.



وأضافت، أنه سيتم عقد ورش عمل للدرجات الوظيفية الأقل لتوضيح هذه الخطة الاستراتيجية، الأمر الذى يسهم فى استيعاب العاملين بدءًا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة، مؤكدة أن قوة المبادرة تعكس قوة الوزارة وليست قوة الفرد، وأن يكون الموظف على دراية بالتخطيط والعمل الاستراتيجى والعمل بأسلوب أكثر تقدما، وتدريبه على العمل المستقبلى الأكثر تطورًا وكسر حاجز الخوف من استخدام التقنيات فى أسلوب العمل اليومى.



من جانبها، أكدت إيمان القونى، المستشار التنفيذى للتطوير المؤسسى، أنه بعد نجاح التطوير الاستراتيجي رأت الوزارة أن تبدأ برنامج لمأسسة الإدارة الاستراتيجية بشكل علمى، وأن تكون الخارطة الاستراتيجية للوزارة خطوة أولى لإعداد الخطة الاستراتيجية المتكاملة بأسلوب علمى يسمى (بطاقة الأداء المتوازن الحكومية)، وهى تمثل أسلوبًا علميًا للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم من أكثر من منظور لمتابعة تنفيذ الأهداف بصورة أكثر دقة، كما تمت إضافة أسلوب (PESTEL) لتحليل العوامل الخارجية المؤثرة فى أداء الوزارة مع معرفة نقاط الضعف والقوة التى تم الخروج بها من الملتقيات السابقة، وبما يتماشى مع الأهداف العامة للوزارة.



وقالت القونى إنه استمرار للجهود المبذولة لتدريب كوادر وقيادات الوزارة على مدار الثلاث سنوات السابقة تم عقد عدة لقاءات داخل دولاب عمل الوزارة مع الإدارات المركزية لتكوين قيادات من الصف الثانى للنظر بواقعية وعلى الطبيعة لدورة العمل والتحديات والآليات التي تتم للخروج بنتائج ومخرجات حقيقية، ووضع مقترحات الحل من خلال رؤية جماعية تنبثق من الخطة الاستراتيجية.