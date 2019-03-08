"صحة الدقهلية" توصى بإغلاق 9 منشآت غذائية لخطورتها على الصحة

شنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، تحت إشراف الدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حملة مكبرة للمرور على أماكن بيع وعرض تصنيع المواد الغذائية للتأكد من سلامتها وصحتها قبل تقديمها للمواطنين.



جاءت الحملة برئاسة عاصم رضوان مراقب أول أغذية إدارة المنصورة، يرافقة محمد الحوتى رئيس مكتب شرق المنصورة، محمود كمال حسنين مفتش أغذية، وأحمد أبو الاسعاد مفتش أغذية، عبدالعزيز يحى مفتش أغذية، محمد عادل ماهر مفتش أغذية،محمود حمودة مفتش أغذية، محمود عبدالسلام مفتش أغذية.



وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية، 7 محاضر جنح لنقص الاشتراطات الصحية، وضبط 85 كيلو هياكل فراخ غير صالحة للستهلاك الآدمى، 15 كيلو كبدة مطهية بها تغيير فى الخواص، 80 كيلو زيت محروق، 120 كيلو لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الآدمى، 10 كيلو سبانخ تالفة.



وأوصت اللجنة بإغلاق 9 منشآت غذائية، بينها مطحن بن شهير بالمنصورة لوجود خطر داهم على الصحة من تشغيلها.

