جيش الاحتلال الإسرائيلي يمشط حدود قطاع غزة

تجري قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة، في هذه الأثناء، لحدود قطاع غزة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وقال جيش الاحتلال إن هناك شكوكا حول وقوع حادث أمني على حدود القطاع، مما أدى إلى بدء عملية تمشيط واسعة.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، "جمعة المرأة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين.



ويحاول جيش الاحتلال الاستعداد لمواجهة "مليونية الأرض"، المقرر تنظيمها يوم 30 مارس الجاري، والتي تتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وكذلك الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة الكبرى.