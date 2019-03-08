تباين أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنقضى

كشفت أحدث بيانات البورصة عن تباين أداء مؤشرات البورصة لدى معاملات الأسبوع المنقضى.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 68. 0% ليغلق عند مستوى 14904 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 1.52% لينهى تعاملاته عند مستوى 708.73 نقطة، فى الوقت الذى هبط فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1789 نقطة.



وفيما يتعلق بأداء مؤشر"EGX 30 capped" فقد سجل اتفاعًا بلغت نسبته 77. 0% ليغلق عند مستوى 18975.24 نقطة.