انطلاق شعلة الأولمبياد من الجامع الأزهر ووصولها إلى مقر الاتحاد الإفريقي (فيديو)

في إطار استعداد جامعة الأزهر لتدشين المقر الدائم لاتحاد الجامعات الإفريقية بالحرم الجامعي بمدينة نصر، تم إعطاء إشارة بدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات الأولمبياد الأول لشباب جامعات اتحاد الجامعات الأفريقية، والذى تحتضنه جامعة الأزهر برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.



وتوجه الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه عدد من أعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلاب المصريين والأفارقة، إلى الجامع الأزهر صباح اليوم، وأطلق "حمامة السلام" تعبيرا عن التسامح والسلام الذي يسعى الأزهر الشريف انطلاقًا من مصر لنشره بين بنى البشر جميعًا، قبيل انطلاق شعلة الأولمبياد من رحاب الجامع الأزهر، مرورا بفرع الجامعة بالدراسة ثم مقر مشيخة الأزهر، ثم الوصول بها إلى مقر الاتحاد بحرم الجامعة بمدينة نصر.