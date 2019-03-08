تراجع حاد لطلبيات المصانع الألمانية بعكس التوقعات

تراجعت طلبيات المصانع الألمانية على عكس توقعات المحللين خلال الشهر الأول من العام الحالي، مع انخفاض الطلب من منطقة اليورو ومن خارجها.



وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الجمعة، أن طلبيات المصانع بأكبر اقتصاد أوروبي تراجعت بنحو 2.6% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 0.9% زيادة المسجلة في ديسمبر السابق له بعد التعديل.



وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ترتفع طلبيات المصانع الألمانية بنحو 0.5% خلال شهر يناير.



جدير بالذكر أن قراءة ديسمبر تم تعديلها بشكل حاد لتصبح 0.9% زيادة بدلًا من 1.6% في الاتجاه الهابط.



وفي الوقت نفسه، شهدت الطلبيات الجديدة من منطقة اليورو انخفاضًا بنسبة 2.6% في حين تراجعت الطلبيات الجديدة من دول أخرى بنسبة 4.2% في يناير مقابل ديسمبر السابق له.



وخلال شهر يناير الماضي، سجلت السلع الوسيطة انخفاضًا بنحو 1.1% أما طلبيات السلع الرأسمالية فتراجعت 3.6% كما هبطت طلبيات السلع الاستهلاكية بنحو 1.4%.



أما على أساس سنوي، فإن طلبيات المصانع بألمانيا شهدت هبوطًا بنحو 3.9% في يناير الماضي مقارنة مع يناير من عام 2018.



ووفقًا للبيانات، فإن الطلبيات المحلية يتراجعت بنحو 1.2% في يناير على أساس شهري، كما تراجعت الطلبيات الأجنبية بنسبة 3.6% بالفترة نفسها.



وارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2% لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1215 دولار.