محافظ الدقهلية يفتتح مسجد المستشار قاسم حسين ببني عبيد

افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قبل صلاة الجمعة، مسجد المستشار قاسم حسانين ببني عبيد، بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة وجمال شحاته رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات الأوقاف والأزهر.



وأعلن "شاروبيم" أن تكلفة إقامة المسجد بلغت 5 ملايين جنيه، ويقام على مساحة 500 متر، ويتكون من دورين الأرضي يشتمل على مصلى سيدات ودار للمناسبات والعلوي مصلى للرجال، وقد أقيم المسجد على نفقة ورثة المرحوم قاسم حسانين.



وأشاد محافظ الدقهلية بالجهود الذاتية المتميزة التي يقوم بها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني، ودعا إلى المزيد من التعاون بين الجميع لتحقيق آمال وتطلعات أبناء الدقهلية في مختلف المجالات.