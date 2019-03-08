"أسواق للمعلومات المالية والسلعية" ترصد تراجع الأسعار بنهاية أول أسبوع من مارس

كشفت شركة "أسواق للمعلومات المالية والسلعية" عن تراجع أسعار أغلبية السلع الاستراتيجية والخامات لدى نهاية الأسبوع الأول من مارس الجارى.



وقالت "أسواق" المتخصصة فى رصد أسعار السلع والخامات العالمية والمحلية، أن موجة التراجعات شملت: القمح والذرة والأرز والزيت والفول، فضلا عن بعض الخامات كالحديد والأسمدة والذهب، علاوة على بعض العملات، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.



ورصدت "أسواق " الأسعار على النحو التالى:

قمح 11.5 أوكرانى روسى: 4520 جنيهًا طن صب أرضه

قمح 12.5 روسي: 4550 جنيهًا طن صب أرضه

قمح 12.5 أمريكي: 4500 جنيه طن صب أرضه

دقيق -24: 5550 جنيهًا طن معبأ أرضه

دقيق -27: 5650 جنيهًا طن معبأ أرضه

ردة محلى:3600 جنيه طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض: 6400 جنيه طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع: 5900 جنيه طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3%: 10300 جنيه طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض– كسر "10: 12%": 9300 جنيه طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع –كسر "10: 12%": 8500 جنيه طن معبأ أرضه

زيت صويا مكرر: 13900 جنيه طن صب أرضه

زيت أولين RBD 10100 جنيه طن صب أرضه

زيت ذرة خام: 11700 جنيه طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر: 15400 جنيه طن صب أرضه

سكر مكرر: 7700 جنيه طن معبأ أرضه

نشا غذائى: 7300 جنيه طن معبأ أرضه

جلوكوز: 6700 جنيه طن صب أرضه

فول بلدي: 24000 جنيه طن معبأ وصال

فول ليتوانى إنجليزى: 12250 جنيهًا طن معبأ وصال

فول أسترالي: 15500 جنيه طن معبأ أرضه

فول إثيوبي: 14750 جنيهًا طن معبأ أرضه

ذرة أرجنتينى برازيلى: 3640 جنيهًا طن صب أرضه

ذرة أمريكى: 3400 جنيه طن صب أرضه

ذرة أوكرانى: 3440 جنيهًا طن صب أرضه

ذرة رومانى: 3560 جنيهًا طن صب أرضه

صويا 47: 7300 جنيه طن صب أرضه

صويا 46: 6800 جنيه طن معبأ أرضه

صويا 44: 6500 جنيه طن معبأ أرضه

بذرة صويا أمريكي: 7000 جنيه طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى: 5100 جنيه طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد: 12400 جنيه طن معبأ أرضه

جلوتين محلى: 12200 جنيه طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى: 3400 جنيه طن معبأ أرضه

كسب عباد – 36%: 4850 جنيهًا طن معبأ أرضه

شعير: 5600 جنيه طن معبأ أرضه

داكوتا جولد دي دي جي إس: 7200 جنيه طن صب وصال

صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه طن معبأ وصال

علف بادي تسمين سوبر 23%: 6800 جنيه طن معبأ أرضه

علف نامي تسمين سوبر 21%: 6700 جنيه طن معبأ أرضه

علف ناهي تسمين سوبر 19%: 6600 جنيه طن معبأ أرضه

علف بادي نامي 21%: 6350 جنيه طن معبأ أرضه

لحم أبيض دواجن: 26 جنيهًا كيلو

لحم أحمر دواجن: 39 جنيهًا كيلو





الأسعار المحلية للمعادن والأسمدة ليوم الخميس 7 مارس 2019

الحديد: 11600 جنيه طن أرضه

خردة الحديد: 6000 جنيه طن أرضه

خام الألومنيوم: 56000 جنيه طن أرضه

خام النحاس الأحمر: 108000 جنيه طن أرضه

الأسمنت: 825 جنيه طن أرضه

اليوريا: 4750 جنيهًا طن أرضه

فوسفات ناعم: 1380 جنيهًا طن أرضه

فوسفات محبب: 2030 جنيهًا طن أرضه

الذهب - 24: 715 جنيها/ جرام

الذهب - 21: 626 جنيها/ جرام

الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء بيع: 17.38 17.51 جنيه.