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محافظات
الجمعة 08/مارس/2019 - 02:10 م

محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بمنطقة أبو الريش

صورة من الحدث
صورة من الحدث
معوض هويدي
dostor.org/2544950

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مسجد أحباب المصطفى بمنطقة أبو الريش أمام شركة المياه بدمنهور.

وأدى محافظ البحيرة صلاة الجمعة، يرافقه المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، اللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير الأمن، العقيد محمد شرف المستشار العسكري، محمد خميس رئيس مدينة دمنهور، وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأوقاف.

وألقى الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة وأم المصلين لصلاة الجمعة من المسجد الجديد المقام على مساحة 200 م مكون من 3 طوابق، وبه مصلى للسيدات وحجرة للإمام.

وعقب انتهاء الصلاة، التقى محافظ البحيرة بعدد من المصلين وأهالي المنطقة، واستمع منهم عن أهم مطالبهم واحتياجاتهم التى تمس حياتهم اليومية من القطاعات الخدمية والمرافق ووعدهم على العمل على دراستها وإيجاد حلول سريعة لها.

محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بمنطقة أبو الريش
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بمنطقة أبو الريش
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بمنطقة أبو الريش
محافظ البحيرة يفتتح مسجد أحباب المصطفى بمنطقة أبو الريش
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