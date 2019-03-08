أستاذ بجامعة المنيا يحصد "شخصية العام السياحية" بالوطن العربي

حصل الدكتور محمد عزت رئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، على لقب "شخصية العام السياحية" لعام 2019على مستوى الوطن العربي، وذلك بعد إعلان بورصة برلين السياحية الدولية (قمة العالم السياحية) إعلان جوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي عن فوزه بمسابقة المركز العربي للإعلام السياحي التي يُقيمها سنويًا؛ لدعم السياحة العربية وتشجيع رواد السياحة في العالم العربي من المتخصصين في الشأن السياحي.



ومن جانبه هنأ الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا الدكتور محمد عزت مؤكدًا أن هذا الفوز يعد نجاحًا لجامعة المنيا بأكملها وتمثيلًا مشرفًا لمصر في المجال السياحي من أحد أساتذة جامعة المنيا مضيفًا أن هذا الفوز يدلل على أن جامعة المنيا تزخر بأساتذة في مختلف التخصصات، قادرين على إحداث التنمية في المجتمعات لما يمتازون به من علم وفكر مستنير يُمكن الدولة المصرية من مواكبة التطورات العالمية.





يذكر أن الدكتور محمد عزت" قد حصل على لقب شخصية العام السياحية بعد منافسة بين ثمانية مرشحين أكاديميين، ورواد أعمال سياحيين من جميع أرجاء الوطن العربي حيث يمنح المركز العربي للإعلام السياحي، جوائزه بناءً على تصويت إلكتروني، إضافة إلى تقييم لجنة أكاديمية مكونة من إعلاميين وأساتذة متخصصين في السياحة العربية والإعلام، ينتمون لمختلف الدول العربية.





كما تُمنح الجائزة لشخصية عربية ساهمت مساهمة فعالة في نهضة قطاع السياحة العربية عمومًا أو في أي بلد عربي، أو أدخل تطويرًا ملموسًا في عمله، أو قدم عملًا رياديًا في مجال السياحة العربية أو العالمية.