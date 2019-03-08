اتحاد العمال: المرأة المصرية حصدت مكاسب بدعم من القيادة السياسية

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدور المرأة المصرية في مرحلة البناء والتقدم الذي تعيشه مصر حاليا، وأن المرأة وخاصة العاملة أصبح لها دور مميز في العطاء بسبب الرعاية التي وفرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيدات مصر.



جاء ذلك في البيان الذي أعلنه جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمناسبة الاحتفال اليوم، بيوم المرأة العالمي.



وقال المراغي إن المرأة المصرية حصلت على العديد من الإجراءات الداعمة لها، والتي قضت على كافة مظاهر التميز وتحقيق إصلاحات تشريعية تم بموجبها تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.



من جانبها، أشارت المهندسة كوثر علي، سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى مشاركة المرأة العاملة في كافة الأنشطة، مؤكدة أن عاملات مصر اللاتي حصلن على نسبة مرتفعة في عضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية سيبذلن قصارى جهدهن من أجل بناء مستقبل مصر الحضاري، وسيكون لهن تمثيل مميز في المجالس المحلية المنتخبة القادمة.