صور.. "معيط" يزور كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية
تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، كاتدرائية ميلاد المسيح.
رافق الوزير، خلال جولته، قيادات وزارة المالية.
تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، كاتدرائية ميلاد المسيح.
رافق الوزير، خلال جولته، قيادات وزارة المالية.
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