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الجمعة 08/مارس/2019 - 02:05 م

"مميش": تشغيل ساحات الأرصفة الجديدة ببورسعيد منتصف 2020

مميش
مميش
أ ش أ
dostor.org/2544944

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قرب الإنتهاء من التعاقدات التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية وشركات عالمية في تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد الجديدة على أن يتم تشغيل المحطات منتصف العام المقبل 2020.

وأوضح الفريق مميش - في بيان اليوم الجمعة - أن شركة "مرسيدس" ستكون إحدى الشركات العالمية التي ستنطلق من ميناء بورسعيد الجديدة كمركز لوجيستي عالمي وهناك مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية للعمل بميناء شرق بورسعيد الجديدة مشيرا إلى أنه تم التوقيع مع شركة "Ecoslop" الفرنسية لإنشاء محطة استقبال ومعالجة مخلفات زيتية، باكورة الخدمات البحرية بميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية كأحد خدمات القيمة المضافة التي تحقق الموائمة مع متطلبات القوانين الدولية ورؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال مميش إن الهيئة ستقوم بالإعلان قريبا عن تنفيذ محطة "RORO" من قبل تحالف "NYK Toyota Bollore" لتشغيل محطة دحرجة السيارات والمركبات بطول رصيف 600 متر وساحة 270 ألف متر مربع، خلال الشهرين المقبلين منوها بأن الهيئة بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري قد قاربت على الإنتهاء من دراسات إنشاء محطة الحاويات "CT3" بالأرصفة الشرقية لتشغيل المحطة مع الشركة بطول رصيف 800 متر، بالإضافة إلى إقامة منطقة لوجستية خلف المحطة بالمنطقة اللوجستية الأولى على مساحة 420 ألف متر مربع.

وكشف الفريق مميش عن رغبة شركة قناة السويس للحاويات في التوسعة في محطتهم بميناء شرق بورسعيد لتصل طول الأرصفة إلى 2950 متر رصيف تداول الحاويات.

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