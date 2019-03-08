انطلاق حملة "الصعيد مش بعيد" للتوعية من الإدمان والانتحار

أعلنت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، عن إطلاق حملة "الصعيد مش بعيد" للتوعية من الإدمان والانتحار والاكتئاب والمشاكل النفسية للأطفال.



وأوضحت في تصريح لـ"الدستور" أن الحملة ستنطلق اليوم الجمعة وتستمر حتى 10 مارس الجاري، فى 5 محافظات بالصعيد تشمل "أسوان – أسيوط – سوهاج – قنا – بنى سويف"، على مدار 3 أيام.



وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص مناطق محددة بمحافظات الصعيد تشمل النوادى ومراكز الشباب، بالإضافة إلى نادى نقابة الأطباء فى سوهاج.