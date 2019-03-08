وفد المنظمة المصرية يلتقي مسئول الشرق الأوسط بمفوضية حقوق الإنسان

التقى اليوم، وفد من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، وحضور عصام شيحة الأمين العام وعلاء شلبى عضو مجلس الإدارة وطارق زغلول المدير التنفيذى ومحمد عثمان عضو الجمعية العمومية، مع السفير محمد الناسور مسئول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامشيد جازيف المسئول عن ملف مصر بالمفوضية السامية.



واستعرض اللقاء حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتم الاتفاق على التعاون فى عدد من الموضوعات حول

التسامح الدين وعدم التمييز وبناء القدرات لمحامى المنظمة وحرية الرأى والتعبير، ومؤتمر حول قانون الجمعيات الأهلية.