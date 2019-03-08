سفير ألماني سابق يساند نظيره الذي تم طرده من فنزويلا

أعرب السفير الألماني الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية يورجن كروبوج اليوم الجمعة، عن دعمه للسفير الألماني الذي تم طرده من فنزويلا مؤخرا دانيل كرينر.



وكان كرينر شارك الإثنين الماضي مع دبلوماسيين آخرين من أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في استقبال زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو بمطار كاراكاس عائدا من جولة في دول أخرى بأمريكا الجنوبية، وتم اعتباره بذلك أنه يتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا من منظور نيكولاس

مادورو.



تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول، ومن بينها ألمانيا، اعترفت بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.



وقال كروبوج الذي شغل أيضا منصب وكيل وزارة سابقا بالخارجية الألمانية لإذاعة جنوب غرب ألمانيا (إس دابليو أر) اليوم: "من المؤكد أن ذلك لم يكن يتطابق تماما مع القانون الدولي، ولكني أرى أن قراره كان صائبا وأشاركه".



وأضاف السفير الألماني السابق أن الوضع في فنزويلا يطرح تساؤلا عما إذا كان يجب مساندة المواطنين الذين يعانون أم التمسك "بالحكام القدامى" ونظامهم.



وكانت حكومة نيكولاس مادورو أعلنت أول أمس الأربعاء، السفير الألماني شخصا غير مرغوب فيه وطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.



ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس كرينر للعودة إلى ألمانيا لإجراء مشاورات.



وبالنظر إلى قرار كرينر باستقبال جوايدو، قال كروبوج: "مثل هذا الشيء لا يمكن لسفير أن يقرره بنفسه. كان بحاجة لذلك لدعم من وزير الخارجية الاتحادي هايكو ماس".