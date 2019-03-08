القاهرة : الجمعة 08 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
محافظات
الجمعة 08/مارس/2019 - 01:53 م

جامعة أسيوط تحذر من زيادة تشنجات الأطفال لـ 10% عالميا

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2544929

صرح الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر؛ ورئيس جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم بجامعة أسيوط، بانتهاء 4 جلسات علمية من برنامج المؤتمر الدولي الثامن للجمعية، والتي ترأسها كوكبة من قيادات العمل الجامعي ورواد العمل الطبي وبمشاركة نحو 150 أستاذًا وطبيبًا من مختلف التخصصات الطبية بمختلف الجامعات المصرية، ومستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة، والمنعقد بتعاون يجمع بين جامعات أسيوط وأسوان وبدر وجامعة النيلين السودانية وتحت مظلة اتحاد الجامعات العربية.

وأوضحت الدكتورة سوزان سلامة أستاذة أمراض الصدر بجامعة أسيوط؛ ورئيسة المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن العديد من الجلسات العلمية المتنوعة والتي تم الانتهاء من مناقشة أربعة منها حول مرض السكر والطوارئ والعناية المركزة والمشكلات الخطيرة التي تواجه الأطباء، وموضوعات شائكة في علاج المرضى.

ونوهت "سوزان" أن الدكتور عماد الدالي الأستاذ بقسم طب الأطفال بجامعة أسيوط، تابع جلسات الصرع والتشنجات عند الأطفال، والذى يعد أكثر الحالات المتوجهة لوحدات الطوارئ والاستقبال حيث وصل معدلات حدوث تشنج للأطفال عالميًا لـ 10 % و80% منهم تحت عمر 6 سنوات والتي يرجع أبسط أسبابها إلى نقص الكالسيوم والتشنجات الحرارية واضطراب المعادن فى الجسم مثل نقص او زيادة الصوديوم او نقص الماغنيسيوم، وقد ترجع لأسباب خطيرة مثل الالتهاب الحسائى والتهابات المخ، وخراريج المخ، وأورامه، وقد تكون بداية لمرض الصرع سواء أولي أو ثانوي وذلك عند تكرار التشنجات بدون سخونة أو أى من الأسباب السابقة أكثر من مرتين.

أما التشنجات عند الأطفال حديثي الولادة مختلفة تمامًا عن التشنجات فى باقي الأعمار فهى تتراوح بين تشنجات بسيطة تختفي خلال أيام بدون علاج ولا تترك أى أثر فى نمو الطفل الحركى والذهنى، أما التشنجات الخطيرة وغير مستجيبة للعلاج فيتبعها تأخر شديد فى النمو الحركي الذهني وقصور فى قدرات المخ الذهنية والدراسية وقد يصل إلى تخلف عقلى.وأكد الدكتور عماد الدالى على أهمية التشخيص المبكر كأهم خطوات العلاج، كما تناول أحدث أساليب العلاج والأدوية المساعدة، والغذاء الكيتونى وتنبيه العصب الحائر وقد يصل العلاج إلى جراحات خاصة فى المخ.

أما الدكتور عصام أبو المجد أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة أسوان، فقدم في محاضرته عن الدوار الحركى بعض النصائح للطبيب الممارس العام والطبيب الأولى المعالج عن الحالات الدوار والتى تستدعى تحويلها للأخصائي والتى تتضمن دوران شديد من البداية، أو استمرار الدوار لأكثر من 4 أسابيع بدون تحسن، حدوث ضعف فى السمع او فقدانه، أو وجود أعراض عصبية مصاحبة للدوار.أما نصائحه للأخصائي فتلخصت فى ترك المريض بدون علاج إذا كان الدوار بسيط، وعدم تحبيذ استخدام الدواء لفترة طويلة، وأيضا ضرورة إجراء أشعة رنين للمخ فى حال عدم وجود علامات ايجابية للجهاز العصبى للمريض، كما وجه الدكتور عصام أبو المجد نصائحه للمريض بعدم تناول أدوية بدون استشارة الطبيب المعالج، وعدم الانزعاج من الم الدوار لأنه فى الغالب يكون دوار وقتى وقد يتسحن بدون علاج.

وتساءلت الدكتورة نيرة حسن مفتاح عميدة كلية الطب بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة فى محاضرتها عن إمكانية توقع العلاج الصحيح للمريض الصحيح فى مرض الصدفية حيث من المتوقع أن يفيد العلاج التقليدى يفيد بعض المرضى ولكنه يتسبب فى بعض الأعراض الجانبية والبعض الآخر يصاب بالأعراض الجانبية دون اى فائدة للمريض، أما النوع الأخير فيفيد المريض بدون وقوع أى آثار جانبية وذلك يرجع جميعها فى الأغلب إلى اختلافات بيولوجية بين الأفراد، وأكدت الدكتورة نيرة على أهمية استخدام الطب التنبؤي للوصول إلى أفضل نتيجة للعلاج والذى يتم خلالها تقسيم المرضى طبقًا لتحاليلهم الجينية والجزيئية وعلى أساسها يتم إطاء المريض العلاج المناسب والمفيد دون التعرض لاثار جانبية.

وعن كيفية التعامل مع المريض المصاب بقصر الأمعاء وأوضحت الدكتورة إيناس مجاور أستاذ التغذية بجامعة القاهرة أن هؤلاء المرضى هى الحالات المصابة بقصر الأمعاء نتيجة إما بعض الأمراض التى قد تصيب الجهاز الهضمى أو نتجية العيوب الخلقية والذى يترتب عليه أخطار سوء التغذية وفقدان كمية هائلة من السوائل والأملاح الطبيعية، وهو ما يجب تعويض الفاقد منه للمريض كما يجب التعامل الطبى مع كل حالة على حدا.ومتابعة المريض من حيث الاستفادة من التغذية وذلك عن طريق متابعة وزنه، وكمية الإسهال، والسوائل المفقودة، وهكذا نحاول الوصول إلى أفضل الطرق للبقاء على المريض فى أفضل حالة من التغذية، كما يمكن اللجوء الى الغذاء المعوى أو التغذية الأنبوبية تحت إشراف متخصص فى التغذية العلاجية، أما الحل الجراحى فهو الحل الخير الذى يمكن اللجوء له.

وعن خطورة مرض الدرن أشار الدكتور وجدى عبد المنعم أمين مدير عام الإدارة الطبية للأمراض الصدرية والمدير التنفيذى للبرنامج القومى لمكافحة الدرن إلى أن الدرن يتسبب فى وفيات 1.6 مليون شخص سنويًا على مستوى العالم والتى يكونوا فى الأغلب من المصابين بأمراض أخرى أثرت على نتائج العلاج، مضيفًا أن علاج الدرن يعتمد على خمسة أدوية تعرف بأدوية الصف الأول يتم إعطاء أربعة منها فى فترة العلاج المكثف والتى تمتد لمدة شهرين، ثم دوائين لمدة 4 أشهر، محذرًا أن تلك الأدوية تتضمن 3 أدوية لها تأثير على الكبد وهو ما يستدعى إلى تغيير طريقة العلاج طبقًا لحالة الكبد، كما يتم تغيير العلاج المستخدم مع الأمهات الحوامل والمرضعات وهو ما يعد من الحالات المعقدة التى تواجه الطبيب خوفًا على الجنين أو المولود والذى يستلزم التواصل الجيد بين الطبيب والمريض لتناول العلاج المناسب لمثل هذه الحالات مع إعطاء البرنامج الوقائى للأطفال.

جامعة أسيوط تحذر من زيادة تشنجات الأطفال لـ 10% عالميا
جامعة أسيوط تحذر من زيادة تشنجات الأطفال لـ 10% عالميا
جامعة أسيوط تحذر من زيادة تشنجات الأطفال لـ 10% عالميا
جامعة أسيوط تحذر من زيادة تشنجات الأطفال لـ 10% عالميا
الآن

المونيتور: مصر أطاحت بالحلم التركي في الشرق الأوسط.. وأنقرة الخاسر الأكبر

محاولات إسرائيلية لتثبيت التهدئة مع حماس برعاية مصرية خوفًا من الحرب

غدا.. مصر تحتفل بذكرى "يوم الشهيد"

عميد معهد القلب الجديد: سنواصل العمل للقضاء على قوائم الانتظار

ads
الأكثر قراءة

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

أول فيديو لحريق المركب النيلي في المعادي

تسجيل صوتى.. صلاح عبدالله يرد على شائعة وفاته: "أنا بخير وبصور"

إصابة 6 مصريين بحريق في مبنى سكني بالسعودية

ألبومات الصور

بالصور.. سر تسمية حى "أثر النبي" بهذا الاسم

غرس 67 شجرة بالمدرسة المصرية اليابانية بالإسكندرية (صور)

الكشف على 1234 مواطنًا فى قافلة طبية ببنى سويف

الكشف على 1202 مواطن فى قافلة طبية مجانية بأسوان

رياضة

أزمة راموس مع رئيس ريال مدريد تتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

تايلاند تنسحب من منافسات رفع الأثقال بسبب المنشطات

يورجن كلوب: صلاح صاحب الفضل في منافسة ليفربول على البريميرليج

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

أول فيديو لحريق المركب النيلي في المعادي

تسجيل صوتى.. صلاح عبدالله يرد على شائعة وفاته: "أنا بخير وبصور"

إصابة 6 مصريين بحريق في مبنى سكني بالسعودية

ads
كشكول

أستاذ بسياحة وفنادق المنيا يفوز بلقب «شخصية العام السياحية»

"القومي للبحوث" ينظم ندوة تثقيفية حول مخاطر التدخين والمخدرات

فنون جميلة حلوان تشارك في حملة المجلس القومي للمرأة "لأني رجل"

بالصور.. "نشر قيم النزاهة والشفافية" دورة تدريبة لعمداء جامعة حلوان

"التطورات الحديثة في فيزياء التصوير الطبي" مؤتمر علمي بحلوان

الأمصار

عمران خان: لن نسمح بتواجد أي جماعات متشددة بباكستان

إصابة 6 مصريين في حريق مبنى سكني بالسعودية

مصر تعلن الإفراج عن مواطنين محتجزين بإيران

رغم القيود والقناصة.. 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

بعد اصطدامها بطائر.. تحطم مقاتلة هندية بالقرب من الحدود الباكستانية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

نجاح انفصال كبسولة شركة "سبيس إكس" عن محطة الفضاء الدولية

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

اليونان تحتفي بذكرى السياسية البارزة ميلينا ميركوري

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الإصابة بالبدانة لوقت طويل تزيد فرص تعرض المسنين للخرف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎