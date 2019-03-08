"السلمي" يشيد بدور المرأة العربية سياسيا واقتصاديا وثقافيا

وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، تحية إجلالٍ وتقديرٍ للمرأة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، مشيدا بدور المرأة الفاعل والحيوي والمؤثر على كافة الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وما تقوم به من أعمال وإنجازات.



وأكد السلمي - في بيان اليوم الجمعة - أن المرأة العربية شريك أساس لتحقيق النهضة والتنمية في الدول العربية، مثمنا كفاح المرأة الفلسطينية المناضلة التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة والصمود دفاعًا عن أرضها ومقدساتها مقدرًا عاليًا شجاعتها وتضحياتها.



وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن البرلمان العربي أقر "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، لتكون إطارًا تشريعيًا ومرجعًا عربيًا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقًا يحفظ حقوقها ويصون كرامتها ويوفر الحياة الكريمة لها، وسيُطلق البرلمان العربي قريبًا الوثيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.



ولفت رئيس البرلمان العربي إلى استمرار جهود البرلمان في دعم المرأة العربية لتحقيق تطلعاتها، وتعزيز دورها ومكانتها في الشأن العام للمجتمع، والبناء على ما حققته من إنجازات في السنوات الأخيرة.