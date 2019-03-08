نمو الناتج الصناعي الفرنسي بشكل غير متوقع في يناير

ذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي)، اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي لفرنسا حقق نموا للشهر الثاني على التوالي بأسرع وتيرة له خلال ثلاثة أشهر، بخلاف التوقعات بحدوث تراجع، حسبما أفادت بيانات أولية.



وارتفع الناتج الصناعي الفرنسي في يناير بنسبة شهرية تبلغ 1%، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع الناتج بنسبة 0.2%.



وتمت مراجعة الزيادة بنسبة 1.1% التي تم تسجيلها في ديسمبر إلى تراجع نسبته 0.4%، فيما تراجع الناتج الصناعي في نوفمبر بنسبة1.2%.



وتمثل نسبة النمو الأخيرة أسرع وتيرة زيادة للناتج الصناعي الفرنسي منذ أكتوبر الماضي عندما بلغت نسبة الزيادة 1.1%.



وارتفع الناتج الصناعي في قطاع الآلات والماكينات بنسبة5.9%، وفي قطاع الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 4.4%، وعلى العكس، تراجع الناتج الصناعي في قطاع معدات النقل بنسبة 3.2%.