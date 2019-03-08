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الجمعة 08/مارس/2019 - 01:43 م

ندوات توعية بتعديل الدستور أبرز أنشطة "مستقبل وطن" بالمحافظات

مستقبل وطن
"مستقبل وطن
محمد الشريف
dostor.org/2544922

نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، ملتقى توظيفيًا للإعلان عن توفير العديد من فرص العمل للشباب بمقر أمانة الحزب بمدينة 6 أكتوبر، فضلًا عن تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا بمنطقة إمبابة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بمركز شباب الواحات.

كما عقد جلسة صلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى التراكوة وأبوالعزايم بقرية الشوبك بمركز الصف بحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب أبرزهم سليمان وهدان وكيل المجلس والنائب مصطفى بكرى، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبيع المنتجات اليدوية بأسعار مخفضة بمنطقة حدائق الأهرام.

وفى محافظة القليوبية، نظم الحزب ندوة حول أهمية التعديلات الدستورية بعنوان "انزل وشارك.. قول رأيك"، بإحدى القاعات الخاصة بقرية ميت السباع بمركز بنها، فضلًا عن تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بمنشية الجبل الأصفر بمركز الخانكة، وكذا توزيع بعض الأجهزة المنزلية بالمجان على 50 من الفتيات من المقبلين على الزواج بقرية ترسة بمركز طوخ.

وفى محافظة الإسكندية، نظم الحزب قافلة طبية بمختلف التخصصات؛ لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم ببرج العرب.

وفى محافظة مطروح، نظم الحزب يوما رياضيا للأطفال الأيتام تخلله بعض الأنشطة الرياضية والفقرات الترفيهية بمركز شباب السلوم.

وفى محافظة الشرقية، نظم الحزب عدة مؤتمرات جماهيرية لاستعراض خطة الحزب خلال الاستحقاقات القادمة، بمراكز مينا القمح وفاقوس والزقازيق، وكفر صقر، وقورين.

وفى محافظة دمياط، نظم الحزب زيارة إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة دمياط فى إطار ترسيخ أطر التواصل بين الحزب وأبناء الطائفة.

وفي محافظة جنوب سيناء، نظم الحزب احتفالية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بقاعة مجلس مدينة الطور تخللها بعض الفقرات الفنية والترفيهية وتوزيع بعض الهدايا.

وفى محافظة سوهاج، عقدت أمانة الحزب ندوة حول أهمية المشاركة فى الحياة الحزبية بمقر نقابة المعلمين بمركز طما، فضلًا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة العمال في الحياة السياسية بقاعة نقابة اتحاد العمال بسوهاج.

وفى محافظة المنيا، نظم الحزب ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمقر نقابة المعلمين بمنطقة الفكرية بمركز أبوقرقاص.

وفى محافظة سوهاج، نظم عدة معارض لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة بمراكز ساحل سليم وديروط، وأبوتيج، ومنفلوط.

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