تحسن ملحوظ في حالة الطقس بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، بعد أن شهدت المحافظة الأسبوع الماضي حالة عدم استقرار في أحوال الطقس وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وبدأت الشمس في السطوع بطريقة متقطعة، وسجلت درجات الحرارة 22 درجة مئوية، بينما انتظمت حركة الصيد ببحيرة البرلس، والبحر المتوسط، بعد عودة الأمواج إلى معدلاتها الطبيعية.



فيما انتظمت الحركة المرورية في معظم شوارع كفر الشيخ، وكثفت إدارة المرور من تواجدها على الطريق الدولي الساحلي، ومداخل ومخارج المحافظة الرئيسية، وبعض الطرق الهامة المؤدية إلى المراكز والمدن، لتأمين حركة السيارات، والتحذير من السرعة الزائدة، خاصةً على الطرق السريعة، حفاظا على أرواح المواطنين.



ومن جانبه، شدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء القرى، باستمرار رفع درجات الاستعدادات القصوى، تحسبا لأي تغيرات مناخية قد تحدث خلال الأيام المقبلة.