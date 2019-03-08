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الجمعة 08/مارس/2019 - 01:43 م

سول: هزة أرضية في كوريا الشمالية يعتقد أن تكون ناجمة عن عملية تعدين

سول: هزة أرضية في
أ ش أ
dostor.org/2544920

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أنه تم رصد هزة أرضية صغيرة في كوريا الشمالية، يعتقد أن يكون السبب وراء وقوعها عملية تعدين.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن مسئول بإدارة الأرصاد الجوية الكورية قوله اليوم الجمعة، إنه تم رصد الزلزال، الذي بلغت شدته 2.1 درجة على مقياس ريختر في كوريا الشمالية أمس الخميس، في منطقة تقع بالقرب من الحدود مع الجنوب، مضيفا أن الزلزال اصطناعي، ومن المحتمل أن يكون قد نجم عن انفجار متعمد في منجم للفحم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى المنطقة التي وقعت فيها الهزة الأرضية بعيدة عن المنطقة الشمالية الشرقية حيث كانت تجري كوريا الشمالية اختبارات على 6 أجهزة نووية حتى عام 2017. وهدمت بيونج يانج العام الماضي بشكل أحادي الجانب، الأنفاق في موقع تجاربها النووية حين بدأت الدبلوماسية مع واشنطن وسول.

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