المونيتور: مستقبل الاقتصاد التركى فى 2019 "قاتم"

أكد موقع "المونيتور" الأمريكى، أن الاقتصاد التركي يواجه توقعات قاتمة لعام 2019، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد القومى بنسبة 1.8%، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادى للتنمية.



وتابع أن هذا التوقع جاء بعد مقال في صحيفة معارضة يستنكر ارتفاع أسعار الخضروات، وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللوم على المضاربين الذين نعتهم بالإرهابيين، وعلى رأسهم زعيم المعارضة كمال كيلكدار، الذي يطالب بضرورة استيراد بعض الخضروات من مصر.



وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في تقريرها، إن آفاق النمو الاقتصادى في تركيا ضعيفة، فعلى الرغم من تحسن القدرة التنافسية الخارجية واستقرار الأسواق المالية، فإن الثقة ضعيفة، بالإضافة إلى أعباء الديون المالية والسياسات النقدية المتشددة.



وأضاف الموقع أنه على تركيا تنفيذ إجراءات تقشفية وسياسات حكومية توسعية، بينما قال الاقتصادى التركي جيم أفيات: إنه يجب على الحكومة خفض الضرائب المفروضة على السيارات والأجهزة الكهربائية، كما طلب من وكالة الإسكان الحكومية بناء 50 ألف وحدة سكنية وتقديم حوافز لأصحاب العمل للتشجيع على توظيف العاملين.



وأوضحت المنظمة أن الإنفاق الحكومى ارتفع بنسبة 62% في شهر يناير، بينما أكد الاقتصاديون أن التقشف سيكون انتحارًا للاقتصاد، لأنه سينتج عنه انكماش.



بينما أكد الموقع أن أردوغان يرتكب خطأ جسيمًا من خلال التركيز على الهويات السياسية والسماح للمعارضة بالاستفادة من الأزمة الاقتصادية.