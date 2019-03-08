ابنة نوال السعداوي لمروجي شائعة وفاة والدتها: لا تستحقون إلا الشفقة

نفت الدكتور منى حلمى، ابنة الكاتبة الكبيرة نوال السعداوى، خبر وفاة والدتها، بعدما تداول عدد كبير من الكتاب والمثقفين على صفحاتهم على "فيسبوك"، نبأ وفاتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.



وقالت الدكتورة منى حلمى، فى تدوينة لها عبر صفحتها على"فيسبوك":"ردا على إشاعة رحيل والدتى د. نوال السعداوى، أعلن أنها إشاعة معروف أهدافها ومروجوها، وهى إشاعة تنتشر منذ سنوات فى كل عام جديد.. وهذا العام استغلت الوعكة الصحية التى حدثت لها".



وتابعت: "نوال السعداوى أمى بخير وبصحة وتمارس حياتها بشكل طبيعى، وهى من عاداتها أنها لا تقرأ هذه الضحالات والأحقاد والصغائر، ولا تهتم بها، بل تعكف على عملها وكتاباتها، لكننى أنا ابنتها منى حلمى أعلن مرة أخرى أن أمى نوال السعداوى بألف خير".



وأكملت في بوست آخر: لمروجى إشاعات رحيل أمى نوال السعداوى، كم أشفق على أمثالكم، فأنتم حقا لا تستحقون إلا الرثاء لحالكم الذى يشعر أن كل الحياة والتقدم والصدق والرقى والوطن تلفظهم، ويوما ما عن قريب سوف تتخلص مصر بل البشرية كلها منكم، هذه هى قناعتى وهذه هى الحكمة والدروس من صفحات التاريخ الذى لا أحد يتعظ منه، عاجلا أو آجلا، رغم فلوسكم وتمويلاتكم الآتية من الداخل والخارج والأجندة الخبيثة ضد حرية الشعوب وتقدم الأوطان ونظافة وتطهير الجنس البشرى، عاجلا أو آجلا، لن يبقى شىء منكم ومن أوامر قياداتكم وتعليمات كتائبكم الالكترونية المكشوفة، لا الغضب ولا الضيق ولا الحقد تستحقونه.. لا تستحقون حقا إلا الشفقة".



الكاتبة الكبيرة نوال السعداوى ولدت في 27 أكتوبر عام 1931، طبيبة أمراض صدرية وطبيبة أمراض نفسية، كاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وتبلغ من العمر 87 عاما، لها العديد من المؤلفات والروايات من أشهرها: سقوط الإمام، المرأة أساس كل شىء، مذكرات فى سجن النساء، توأم السلطة والجنس، الحب في زمن النفط، ونالت "السعداوى" العديد من الجوائز العالمية الرفيعة، منها: بي بي سي 100 امرأة (2015)، جائزة شون ماكبرايد للسلام (2012)، الجائزة الدولية لكتالونيا (2003)، بالإضافة إلى أكثر من مرة للحصول على جائزة نوبل فى الآداب.