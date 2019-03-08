الأحد.. "خطة البرلمان" تبحث استراتيجية مصر 2030

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد المقبل، استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء والمطالبات التي أوصت بها اللجنة الفرعية المشكلة لبحث الأداء مع الوزارات.



وتبحث اللجنة خلال الاجتماع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (54) لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29102017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17102018 و30102018.