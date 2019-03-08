رئيس كوريا الجنوبية يجري تعديلا وزاريًا يشمل 7 وزارات

أجرى رئيس مون جيه- إن، رئيس كوريا الجنوبية، تعديلا وزاريا اشتمل على 7 وزارات استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة في العام القادم.



وعين الرئيس مون كلا من النائبة البرلمانية بارك يونغ-سون (59 عاما)، والنائب البرلماني جين يونغ (69 عاما) عن الحزب الديمقراطي الحاكم، وزيرة جديدة لشئون الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، ووزيرا جديدا للشئون الداخلية والأمن على التوالي.



وتم ترفيع نائب وزير الثقافة والسياحة بارك يانغ-وو (61 عاما)، ليصبح وزيرا جديدا لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة.



وتم تعيين رئيس معهد الوحدة كيم يونغ-تشول (55 عاما)، وزيرا جديدا لوزارة التوحيد، ونائب حاكم إقليم جولا الشمالي السابق تشوي جونغ-هو (61 عاما)، وزيرا جديدا للنقل والأراضي والأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الكورية "جو دونغ-هو (63 عاما)، وزيرا للعلوم والتكنولوجيا والاتصالات.



وتم تعيين الأستاذ في الجامعة البحرية العالمية مون سونغ-هيوك (61 عاما)، وزيرا جديدا لشئون الثروات البحرية والمحيطات.



وجاء التعديل الوزاري هذا بعد 119 يوما من تعديلات في 5 وزارت، على رأسها نائبة رئيس الوزراء للتعليم يو أون- هيه في 30 من أغسطس.