هآرتس: جهود مصرية لثبيت التهدئة.. ونتنياهو خائف من خصومه

أوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هناك جهودًا مصرية ضخمة تبذل خلال الآونة الأخيرة، لتثبيت تفاهمات الهدوء على حدود غزة، مضيفةً أن الأوضاع في غزة تدعم اشتعال الأوضاع من جانب الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك في القدس المحتلة.



وحذرت، في تقرير لها، اليوم الجمعة، من أنه في حال شنت حركة الجهاد الإسلامي عملية عسكرية واحدة فقط فستشعل الأوضاع على الحدود، خاصةً أنها تبنت العمليات الأخيرة ضد القوات الإسرائيلية الموجودة على حدود غزة.



وتابعت: "المطالب التي تريدها حركة حماس الفلسطينية من الممكن أن يستجيب لها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، خاصةً أنها تمنع تفجر الأوضاع، لكنه يخاف من تفسير خصومه لهذه الاستجابة على أنها خضوع لصالح المقاومة، وفي حال دخل في عملية عسكرية، حتى لو كانت لعدة أيام فقط مثل الجولة الأخيرة، فسيستمر شعور عدم الأمان للمستوطنين في غلاف غزة، مما يضعف موقفه في الانتخابات".