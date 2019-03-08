الأربعاء.. تضامن البرلمان تعيد مناقشة إنشاء "مجلس للمسنين"

تستكمل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، مناقشة مشروع قانون خاص بإنشاء مجلس أعلى لحقوق المسنين.



كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة.



من جانبه قال النائب عاطف عبدالجواد، مقدم مشروع قانون مجلس أعلى للمسنين، إن اللجنة ستبدأ في مناقشته وسيتم التحاور بشأن الاعتراضات التي وجهتها وزارة التضامن على المشروع، باعتبار أن الوزارة تقوم بهذا الدور ولا توجد حاجة لإنشاء كيان مستقل للرعاية.