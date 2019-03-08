الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفلة بـ "حجر" في حلوان

فى إطار متابعة الأجهزة الأمنية ورصدها لمقطع فيديو تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفلة بالضرب باستخدام "حجر" مُحدثًا إصابتها وسقوطها أرضًا، وفر.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية الطفلة المجنى عليها وتبين أنها تدعىمريم م.إ، 9 سنوات طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان (مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس) وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحمد ش.إ، 24 سنة عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مُهتز نفسيًا.. وبإستدعاء أهلية المجنى عليها حضر شقيقها أحمد.م.إ، 32 سنة، وقرر بأنه حال سير شقيقته المجنى عليها بالمنطقة سكنها لشراء بعض المستلزمات، فوجئت بقيام المتهم بالتعدى عليها بالضرب على النحو المُشار إليه محدثًا إصابتها، ورفض تحرير محضرًا بالواقعة نظرًا لحالته المرضية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.