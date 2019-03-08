مشروع قانون جديد بتقليل سن المعاش إلى 60 عامًا

قال النائب عبدالكريم زكريا، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بتعديلات جديدة على مشروع قانون رقم 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين الاجتماعي على الفلاحين وأصحاب الأعمال.



وأشار إلى أن القانون لم يتم التطرق لتعديله رقم مرور أكثر من 50 عامًا عليه، ومع اختلاف الظروف والتغييرات التي طرأت على المجتمع المصري الأمر الذي يتطلب بالضرورة إجراء تعديل يحافظ على الفئات المندرجة تحت هذا القانون كالفلاحين، والمرشدين، والمأذونين، وغيرهم من أصحاب الأعمال الحرة.



وكشف زكريا، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن التعديل المقدم منه، والذي يتضمن تخفيض سن الحصول على المعاش أو التأمين الاجتماعي الخاص بتلك الفئات لـ60 وليس 65 كالمذكور في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من أصحاب الأعمال يصابون بالعجز وأحيانًا الإصابة أو يكونوا مرضى وغير قادرين على الانتظار لسن الـ65 للحصول على المعاش، فضلا عن أن بعضهم يتوفاهم الله قبل بلوغ هذه السن.



ولفت زكريا بأن من ضمن التعديلات المقدمة: ضرورة إعادة وضع تعريف للفئات التي تندرج تحت هذا القانون، لأن هناك ما يطلق عليهم "عمال الأرزقية"، غير منضمين لأي قانون ولا يعتبرون مخاطبين له، الأمر الذي يحتاج مراجعة وتعريفا جديدا واضحا وصريحا.



وأضاف، أنه تقدم بهذا التعديل انصافا للفلاحين، وأصحاب الأعمال الحرة، الذين غير قادرين على الاستمرار في عملهم وفي نفس الوقت ينتظرون وقتا طويلا للحصول على المعاش، فلا يوجد أي مانع من تقليل المعاش لسن الـ60 مراعاة لهذه الفئة.