فايننشال تايمز: مصر مفتاح التنمية في شرق المتوسط

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر توفر طريق لأن تصبح منطقة شرق البحر الأبيض مصدر إقليمي لتصدير الطاقة.



وتابعت: أن الأشهر القليلة الماضية كانت حافلة بأخبار قطاع الغاز في منطقة شرقي المتوسط، بعد ما يقرب من 10 سنوات من التكهنات حول الطاقة في المنطقة ولكن التطورات الأخيرة وضعت المنطقة في اتجاهها الصحيح.



وأشارت إلى أنه خلال شهر يناير الماضي اجتمع وزراء الطاقة من كل من مصر وقبرص واليونان والأردن مع ممثلين من إيطاليا في القاهرة لمناقشة التعاون الإقليمي في الغاز البحري، وكانت النتيجة هي تطوير سرق الغاز الإقليمية والاستفادة من البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال الموجودة في مصر.



وأوضحت أن الخلافات السياسية الموجودة في قبرص وإسرائيل أثارت الشكوك حول تحويل المنطقة لتصبح مصدر رئيسي لتصدير الغاز، ولكن الأمال أحيت مرة أخرى بعد اكتشاف شركة "إيني" الإيطالية حقل "زهر" في مصر عام 2015، وهو أكبر اكتشاف في البحر المتوسط، وفي تطوير سريع وغير مسبوق بدأ الحقل في الإنتاج أواخر عام 2017 مما ساعد مصر على الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد سنوات من الاضطراب كما أنه فتح باب الاكتشافات في مصر.



وأضافت الصحيفة أن أهمية حقل زهر تعدت مصر، بسبب الإنتاج الوفير والبنية الحتية الجيدة جعلت المنطقة بالكامل قادرة على تصدير الغاز، حيث تملك مصر محطتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال.



وأكدت أن بالنسبة لقبرص وباقي دول المنطقة فإن التعاون مع مصر أمر بالغ الأهمية حيث تعد البلد الوحيدة التي لديها بنية تحتية قوية لتصدير الغاز وليس لديها أي مشاكل حول حقول الغاز لديها ولا توجد مخاطر سياسية أو تجارية، كما أن مشروعات إنشاء محطات لتسييل الغاز في قبرص أو اليونان ستتعدى حاجز الـ 5 مليار يورو وهو مبلغ ضخم في ظل التوترات السياسية والمالية التي تشهدها البلاد.



وأضافت: أن المسار الأكثر منطقية هو الاعتماد على مصر لتصدير غاز شرق المتوسط لأوروبا وقد تسمح هذه المرونة بتصدير الغاز لبعض الأسواق في آسيا.